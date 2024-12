Michelle Carvalho sinceró incómodo momento en local: “Sé que el éxito trae hate” - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile contó que una creadora de contenido le pidió una foto cuando "estaba literal zampándome ese sándwich", por lo que debió negarse.

Michelle Carvalho vivió un incómodo momento mientras disfrutaba de su tiempo libre en un restaurant, cuando una fan se le acercó para pedirle una foto, momento en el que estaba comiendo un sándwich.

En su canal de difusión, la modelo y ganadora de Gran Hermano Chile detalló la situación a la que terminó negándose y compartió una fuerte reflexión.

Michelle Carvalho relató incómodo momento

"Estaba comiendo, literal con el pan atravesado en la boca, manchada entera con palta y se me acercó una creadora de contenido a pedirme una foto, y le dije que no", comenzó la brasileña.

De inmediato, explicó que su negativa no fue "porque no quisiera, sino porque literal no podía", y que entiende que la gente le pedirá fotos y videos, pero "hay situaciones y situaciones, contextos y contextos".

"Estaba literal zampándome ese sándwich exquisito, comiendo como se se acabase el mundo, compartiendo con amigos de manera reservada y bueno, nadie quiere verse mal en una foto", continuó.

"Cuando les narren los acontecimientos, tomen en cuenta aquello. Yo sé que el éxito trae hate y envidia, eso lo pueden evidenciar con lo que acaba de pasar contando la situación desde su perspectiva distante de la realidad", indicó.

En el chat, Carvalho insistió en que "no me rehusé a hacer la foto, solo que el momento no era el indicado para hacerla".