“Me liberé de la presión”: Michelle Carvalho retomó las sesiones de fotos y reveló especial apoyo de Pedro - Chilevisión

La modelo brasileña se convirtió en el rostro de la campaña navideña de una conocida marca de lencería y desclasificó los consejos que ha dado su amigo.

Michelle Carvalho protagonizó un elegante sesión de fotos en lencería, luego de cinco años de no posar frente a las cámaras.

La ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano se convirtió en el rostro de la campana de navidad de la conocida marca Victoria's Secret, ocasión en la que aprovechó de hablar de su renovada y relajada imagen.

“Ahora que tengo la oportunidad de darles más contenido, hecho con mucho amor, simplemente me liberé de la presión de querer ser o parecer perfecta a ojos de quienes me critican. Simplemente estoy haciendo cosas que me hacen feliz a mí y a mis seguidores”, explicó en conversación con Las Últimas Noticias.

Michelle y el apoyo de Pedro

En este nuevo proceso, la modelo brasileña contó que el apoyo de Pedro Astorga fue fundamental y voloró los consejos y el apoyo que le entregó.

“Con Pedro tenemos una confianza única y él también me ha impulsado a seguir avanzando con esta nueva imagen que evidentemente no es del gusto de todos”, sostuvo.

En esa línea, Michelle Carvalho recalcó que “es precisamente lo que uno espera de sus más cercanos, que te animen a ser más valiente y no querer agradar a quienes no forman parte de la gente que te quiere. Él es generoso y siempre tiene una palabra de ánimo o cariño para mí”.