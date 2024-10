Michelle se adelantó a sus compañeros y realizó una nueva jugada en el confesionario de Gran Hermano Chile. La jugadora no dudó y usó la nominación espontánea, nada menos que en contra de Manuel y Cony Capelli. “Es una molestia dentro de la casa, es mala persona, es mal compañero, mal competidor, su presencia me desagrada mucho y que es un poco hombre, que me amenazó”, argumentó.