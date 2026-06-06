“Me das miedo”: La arremetida de Fran García-Huidobro a Sebastián Eyzaguirre que sacó aplausos en redes
Durante la última emisión de Primer Plano, la animadora habló directamente a la cámara tras recordar cuando fue increpada por el exreportero de CQC en un restaurante.
Fran García-Huidobro envió un directo mensaje a Sebastián Eyzaguirre en la última emisión de Primer Plano, tras recordar el día en que el exreportero la increpó en un restaurante de Vitacura.
Todo ocurrió cuando en el estelar de Chilevisión se abordaba la polémica salida de Gonzalo Feito de la conducción del programa Sin Filtros, donde Eyzaguirre opera como asesor.
“Me das miedo”
“¿Sabes por qué no te contesté? No te contesté, Sebastián, porque tuve la posibilidad de entrevistar a tu expareja. Porque vi las cosas que estaban en tribunales. Porque me das miedo”, respondió la animadora hablando directamente a la cámara.
La conductora hizo referencia a la condena que el ex CQC recibió en 2024 por maltrato habitual contra su expareja. “Por eso no te contesté, porque tengo miedo, como un montón de mujeres. Quieres meterme en este tema. No trabajé en Sin filtros, no trabajé en C.Q.C”, agregó.
Y continuó: “Cuando una persona como tú se levanta en un lugar público, con un amigo, y me encara frente a más de 150 personas… Yo vivo a dos cuadras del supermercado donde agrediste a tu expareja, así que también sé que estar en público no te detiene. Esa es la razón”.
“Sebastián, nunca te voy a responder porque me das miedo. A mí, a la ‘Dama de hierro’… Me das miedo. Me imagino que ese va a ser otro galvano para tu colección: otro triunfo, otro check en tu carrera. Nunca te voy a contestar. No quiero que me pegues de vuelta, con esto yo trabajo”, comentó, apuntando hacia su rostro.
Las palabras de la actriz impactaron al panel de Primer Plano, mientras que en redes sociales recibió mensajes de apoyo. “Eres valiente”, “no estás sola, Fran” y “excelente respuesta”, fueron parte de las reacciones de usuarios.
Ver esta publicación en Instagram