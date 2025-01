“Me acabo de enterar”: Bastián Bodenhöfer habla de supuesto romance de su hijo con Angélica Castro - Chilevisión

“Que los tomen juntos en una misma imagen no significa nada”, señaló el actor entre risas, luego de que Primer Plano revelara una serie de fotos de los protagonistas del rumor en el sur de Chile.

Bastián Bodenhöfer reaccionó al supuesto romance entre su hijo Damián y Angélica Castro, luego de que Primer Plano revelara unas fotos del actor y la animadora comiendo en un hotel en el sur de Chile.

El destacado intérprete, padre de Damián, conversó con Página 7, en donde señaló que “me acabo de enterar. No he hablado con él”.

Bastián Bodenhöfer se refiere a supuesto romance de su hijo con Angélica Castro

“Yo lo único que sé es que lo invitaron a hacer un viaje donde hay todo un grupo de personas”, declaró el actor de La Madrastra y Ángel Malo.

En la misma línea, Bodenhöfer agregó: “Que los tomen juntos en una misma imagen no significa nada”.

“Terminando esta entrevista voy a llamarlo para saber”, finalizó entre risas el actor de Penal Cordillera y Poseía Sin Fin.

Angélica Castro y Damián Bodenhöfer fueron captados juntos

Angélica Castro y Damián Bodenhöfer fueron captados juntos en un hotel al sur de Chile, específicamente en Aysén.

Los registros los reveló Cecilia Gutiérrez en el último capítulo de Primer Plano, donde se podía ver a la supuesta pareja compartiendo en el hotel.

Algunas fuentes indicaron que estuvieron "todo el rato en modo cariñoso, tocándose las manos", señaló Cecilia Gutiérrez.

Si bien la supuesta pareja publicó a través de Instagram que se encontraban juntos en el sur debido a que estaban participando de unas grabaciones, en Primer Plano expusieron que todo el discurso se hizo a modo de "distracción".