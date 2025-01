Critics Choice Awards 2025: Cuándo son, dónde verlos y los principales nominados en cine y series - Chilevisión

Entre los nominados está Angelina Jolie como Mejor Actriz por Maria, dirigida por el chileno Pablo Larraín. Todos los detalles en la siguiente nota.

Los Golden Globes de este domingo 5 de enero dieron inicio oficial a la temporada de premios en Hollywood, lo más esperado para la industria y que ahora continúa con los Critics Choice Awards 2025.

La 30ª versión de estos premios se realizará este domingo 12 de enero en Santa Mónica, California, hasta donde llegarán todas los y las artistas nominadas.

La ceremonia, además, será presentada por Chelsea Handler, comediante que por tercer año consecutivo será la encargada de dirigir la premiación.

Entre los nominados también está Angelina Jolie como Mejor Actriz por Maria, dirigida por el chileno Pablo Larraín.

Dónde ver los Critics Choice Awards 2025

Los Critics Choice Awards son este 12 de enero en el Barker Hangar, ubicado en el aeropuerto de Santa Mónica.

Los premios se podrán ver en el cable, a través del canal E! y TNT.

Principales nominados de los Critics Choice Awards 2025

Entre las películas con más nominaciones están Conclave, Wicked, Dune: Part Two y Emilia Pérez. Esta última, arrasó en los recientes Golden Globes.

Entre las series, en tanto, se destaca Shogun, la comedia Abbott Elementary, Discalimer, Hacks, The Diplomat, The Penguin y What We Do in the Shadows.

Mira el listado con los principales nominados a continuación:

Mejor película

A Complete Unknown

Anora

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked

Mejor Actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

Mejor Actriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Angelina Jolie – Maria

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Mejor Director

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – The Brutalist

Jon M. Chu – Wicked

Coralie Fargeat – The Substance

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Dune: Part Two

Mejor serie de drama

The Day of the Jackal (Peacock)

The Diplomat (Netflix)

Evil (Paramount+)

Industry (HBO | Max)

Anne Rice’s Interview with the Vampire (AMC)

The Old Man (FX)

Shōgun (FX / Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

English Teacher (FX)

Hacks (HBO | Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Somebody Somewhere (HBO | Max)

St. Denis Medical (NBC)

What We Do in the Shadows (FX)

Para ver todos los nominados puedes hacer click AQUÍ para la categoría de cine y AQUÍ para las series.