Pablo Larraín y la ópera de Maria Callas: “Fue la música la que probablemente la terminó matando” - Chilevisión

La nueva cinta del reconocido cineasta chileno y protagonizada por Angelina Jolie retrata los últimos días de vida de la exitosa cantante de ópera Maria Callas en París y como la música, en sus propias palabras, la terminó matando.

Pablo Larraín habló en exclusiva con CHV Noticias digital en la avant premier de Maria, su nueva película protagonizada por Angelina Jolie.

La cinta del reconocido director chileno retrata los últimos días de vida de la legendaria cantante de ópera Maria Callas en París y cómo la música, en palabras del cineasta, la terminó matando.

"Se trata de alguien que cambió un poco la historia de la música con su capacidad de interpretación, con su voz y también con su vida", comenzó Larraín.

Pablo Larraín y la ópera en el cine

El realizador de Maria, cinta que también viene a completar su trilogía con Jackie (2016) y luego Spencer (2021), ahondó en que la cantante de ópera "puso mucho de su vida en su trabajo, con mucha disciplina, mucho corazón, mucha emoción".

"Fue la misma música la que probablemente la terminó matando", destacó. "Es una película que es una celebración sobre su vida y que también da cuenta de los elementos trágicos que tiene", continuó.

En esa línea, reflexionó en que "la ópera y el cine no se llevan muy bien, porque hay pocas películas, no sé por qué... y me pareció que había una oportunidad en hacer una película que mezclara las dos cosas".

VER MÁS SOBRE PABLO LARRAÍN

"La ópera es un lugar muy bonito y tiene como un alo elitista, cuando el origen de la ópera no está ahí", destacó Larraín.

El gran trabajo de Angelina Jolie

La interpretación de Angelina Jolie en Maria, que marca también su regreso al cine, ha sido elogiada por la prensa especializada.

La actriz se preparó durante meses e incluso tomó clases de canto para su papel. CHV Noticias digital pudo ver la película y la preparación de la actriz se ve reflejada en su impecable actuación.

VER MÁS SOBRE CINE

Al respecto, Larraín comentó que decidió invitar a Angelina porque "me pareció siempre que era un actriz muy excepcional y lo demostró con creces en esta película. Se preparó durante muchos meses para poder cantar, es muy difícil interpretar el canto lírico en cámara, que sea verosímil".

Jolie ya fue nominada a un Golden Globes como Mejor Actriz por este título y, ante el buen escenario y los rumores de su posible nominación a los premios Oscar, Larraín se lo toma con calma

"Los premios ayudan a difundir la película y son siempre buenas noticias, pero las películas en realidad se miden con el tiempo. Los premios son circunstanciales a la época en la que se estrenó, pero el cine, quizás el más interesante y el que más perdura, se define a través de los años y vamos a ver qué pasa", expresó.

Mira la entrevista a Pablo Larraín acá