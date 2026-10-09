“Me acabo de enterar”: Aylén Milla pidió disculpas a sus seguidores por publicaciones durante aluvión en Las Condes

La influencer estaba compartiendo reflexiones sobre su día en el gimnasio cuando se enteró de lo que ocurría.

Este jueves, Aylén Milla causó revuelo en redes sociales por sus publicaciones mientras ocurría el aluvión en la comuna de Las Condes.

La influencer dejó Chile hace un par de años y migró a Dubái, donde se dedica a trabajar en el sector inmobiliario, aunque realiza viajes constantes a Europa y otros países.





¿Qué pasó con Aylén Milla?

A través de su cuenta de Instagram, Aylén compartió una serie de fotografías y reflexiones mientras se encontraba camino al gimnasio.

La influencer admitió que sentía pereza por tener que llegar y levantar peso, lo que generó una serie de comentarios por parte de sus seguidores.

Minutos más tarde, Aylén publicó un video del aluvión y escribió: “Me acabo de enterar”.

“Perdón por mis posteos sin sentido mientras esto pasa” , concluyó la influencer y desde ese entonces no ha vuelto a publicar contenido en sus redes sociales.

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