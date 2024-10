Era conocida como “La Shayna”: Murió recordada reclusa que saltó a la fama en Alerta Máxima - Chilevisión

A través de redes sociales, amigos y creadores de contenido han despedido a Tiare Arismendi, uno de los personajes más recordados del extinto programa Alerta Máxima de Chilevisión.

Durante la noche del lunes, amigos y familiares reportaron la muerte de Tiare Arismendi, también conocida como “La Shayna”, quien ganó popularidad tras aparecer en el programa “Alerta Máxima” de Chilevisión.

Fue en octubre de 2016 cuando Tiare, en ese momento detenida en la ex Penitenciaria de Santiago, contó cómo era su vida tras las rejas y el proceso de transición que comenzó a vivir dentro del recinto.

"Siempre quiso ser una mujer, nunca quiso ser un hombre", señaló Valeria, hermana de Tiare, en un reportaje del matinal "La Mañana" de Chilevisión.

Según se indicó en ese entonces, "La Shayna" comenzó a delinquir durante su adolescencia, específicamente por robos o "carterazos" en el Paseo Ahumada, en el centro de Santiago.

Reacciones por muerte de "La Shayna" de Alerta Máxima

Personas del círculo cercano confirmaron el deceso de la recordada ex reclusa. "Descansa en paz, Shainita", señaló un amigo en TikTok.

Asimismo, creadores de contenido como Claudio Michaux y Canaldepancho despidieron a la protagonista de Alerta Máxima.

"Murió la Shaina de Alerta Máxima, róese el cielo bandía", comentó Michaux, quien hace unos años reaccionó al capítulo protagonizado por Arismendi.

Murió la Shaina de alerta máxima,

Róese el cielo bandía 🫂 — Claudio Michaux (@ClaudioMichaux) October 15, 2024

Multiple sources report that Tiare Arismendi a.k.a "La Shayna" (from Alerta Maxima) has passed away pic.twitter.com/8vSnUtPiFX — Curanilahue Crave (@ChileanCrave) October 15, 2024