La emotiva razón por la que Daniel Fuenzalida invitó a Brasil a conductor de Uber - Chilevisión

Se conocieron en 2018 y desde ese entonces, Daniel Fuenzalida y Claudio Pizarro han forjado una amistad muy potente, apoyándose en los momentos más cruciales de sus vidas.

Daniel Fuenzalida sorprendió en redes sociales tras anunciar que invitó de vacaciones a Brasil a Claudio Pizarro, quien es su conductor de Uber y además un amigo muy cercano.

La dupla se conoció en 2018 y desde aquel entonces Fuenzalida forjó una potente amistad con Pizarro, quien tiene 80 años. Ambos decidieron visitar Brasil en honor a los padres de Daniel.

¿Cómo nació la amistad entre Daniel Fuenzalida y Claudio Pizarro?

"La primera vez que me subí a un auto conducido por Claudio me contó un chiste muy fome, tan fome que me dio risa. Como estaba de copiloto, dije otro y fuimos hablando", relató Fuenzalida a LUN.

Pizarro lo llevó a buscar un auto y luego "me confesó que hacía Uber porque juntaba plata todo el año para sacar a su familia de vacaciones y que había padecido tres veces de cáncer".

En esa misma línea, Daniel agregó: "Después, con la muerte de mi papá, nos hicimos inseparables, debido a que estuvo todo el tiempo conmigo".

La dupla viajó hasta Porto de Galinhas en Brasil con un propósito claro: "En 2019 vine con mis papás y ambos fallecieron. Siempre quise volver y lo concreté con Claudio", explicó Fuenzalida.

Respecto de la diferencia de edad entre ambos, Daniel explicó: "Me gusta relacionarme con personas mayores, pienso que escucharlas es algo especial y ha sido súper grato y enriquecedor, porque hablamos cosas profundas, por ejemplo, la relación que tiene él con sus hijos y la mía con mi hija".

Finalmente, Claudio Pizarro concluyó: "El Huevo me apaña muchísimo, me trata casi como su papá, entonces conmigo es muy cariñoso, me siento muy cómodo con él".