Daniel Fuenzalida realizó emotivo homenaje a su fallecido padre en el día de su cumpleaños - Chilevisión

Fue en septiembre de 2023 cuando el hombre perdió la vida, dos años después de la muerte de la madre del animador.

Este miércoles Daniel Fuenzalida le escribió una conmovedora dedicatoria a su difundo padre, quien este 22 de enero cumpliría un año más de vida.

A través de Instagram, el animador subió unas fotos del último cumpleaños de su progenitor, ocurrido en 2023.

El padre del comunicador falleció repentinamente solo dos años después que su madre, quien luchó contra las secuelas del COVID-19.

Daniel Fuenzalida realizó emotivo homenaje a su padre

"Tu último cumpleaños papito. Elegí esta canción que dice que vas sanando las heridas", escribió Fuenzalida, refiriéndose a la canción Un día de enero de Shakira.

"Cuesta muchísimo chocar con la realidad y saber que no estás, te extraño mucho, pero me deja conforme saber que me escuchas en nuestra conversación diaria, esta vez en otro plano", añadió

"Hoy 22 de enero del 2025 solo miro al cielo y digo `Muy feliz cumpleaños, papá´. Pienso, reflexiono y solo digo... ¡Gracias papá, por tanto! Te amo papá", finalizó.

Mira el registro a continuación: