“Nada es casualidad”: Daniel Fuenzalida mostró la emotiva cábala con su mamá antes de ganar premios - Chilevisión

El animador estaba nominado a tres categorías y ganó dos de ellas en un día clave, donde recibió un mensaje relacionado a su madre que lo emocionó profundamente.

Daniel Fuenzalida emocionó a sus seguidores durante la tarde de este miércoles al mostrar un suceso relacionado a su madre, que terminó convirtiéndose en una cábala ad portas de una premiación.

El animador estuvo preparándose para asistir a Premios Cordillera donde tenía tres nominaciones activas, y recibió un especial mensaje antes de llegar al lugar.

En su cuenta de Instagram, el animador reveló: "Nada es casualidad ¡Te amo, mamá! Hoy es un día especial, estamos nominados a Premios Cordillera y estamos recibiendo mucho amor del público, pero eso no es casualidad".

En esa misma línea, explicó: "Hoy en la mañana, mi amiga Gladys, quien cuidó a mi mamá cuando tuvo COVID, me mandó una foto que yo no tenía, de cuando mi mamá pedía poner una tele para verme en el Me Late".

La publicación estaba acompañada de un video donde Daniel muestra una serie de fotografías inéditas con su madre y explicó que "pese a lo mal que se sentía, me miraba y se sentía orgullosa y eso, al final del día, es lo más importante".

Durante el video, Daniel también deja en evidencia la foto en cuestión, donde su madre aparece en una camilla rodeada de máquinas y con oxígeno, mientras mira atentamente a su hijo en la televisión.

"Como dice la Gladys, mis viejos deben estar mirándome y disfrutando juntitos conmigo en un día como hoy", la publicación causó emoción en sus seguidores, dado que Daniel logró ganar dos de las tres categorías en que estaba nominado, demostrando que su madre es su cábala.

Revisa la publicación de Instagram: