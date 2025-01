VIDEO | Esta es la invitación OFICIAL de la Gala del Pueblo organizada por Naya Fácil - Chilevisión

El evento se llevará a cabo en Viña del Mar en paralelo a la gala del Festival de Viña, este próximo 21 de febrero a las 18:00 horas.

Naya Fácil comenzó a informar este domingo quiénes son las celebridades que asistirán a la Gala del Pueblo, la cual contempla 200 invitados.

para ello, Naya habilitó una cuenta de Instagram específicamente para informar todos los detalles.

La influencer envió la exclusiva invitación a través de un elegante video, en donde se veía a Naya con su banda de reina de Viña siendo maquillada.

Esta es la invitación oficial de la Gala del Pueblo de Naya Fácil

"A veces a las personas les falta esa chispa que enciende el alma, pero en realidad no es porque no quieran o porque no puedan brillar, sino por diversos motivos que el mundo no lo permite, como la falta de empatía, la falta de respeto y la falta de inclusión", partió relatando la influencer.

"Cada persona deja su huella en este mundo y esa huella debe ser reconocida. Esta gala te permitirá ser tú", agregó.

"Será un espacio donde todos seremos iguales al resto y todos podremos brillar". añadió.

"Yo, la reina actual de Viña del Mar, te invito cordialmente a la gala del pueblo el día 21 de febrero a las seis de la tarde. Esta gala es de todos y para todos", señaló.

"Espero tu confirmación para asistir al evento y enviarte la dirección exacta. Muchas gracias por tu atención y espero verte junto a todos mis facilidades, disfrutando de esta tremenda experiencia", finalizó.