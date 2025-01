Vocalista de Glup! ironizó con polémico beso a Melina Noto: “La última vez que me acerqué a una mujer...” - Chilevisión

El intérprete ironizó sobre el escenario con el bullado y controversial caso junto a la comunicadora, que le valió muchas críticas hace unos meses y obligó a la apertura de una investigación de Fiscalía.

El vocalista y líder de la banda Glup!, Koko Stambuk, protagonizó un inesperado momento y reflotó una antigua polémica en la que se vio envuelto en 2024 con la influencer Melina Noto.

La controversia estalló en abril pasado, luego que el intérprete besara a la comunicadora sin su consentimiento en la Fiesta de la Vendimia de Casablanca.

En ese momento, el hecho le valió muchas críticas e incluso obligó al municipio a ingresar una denuncia en Fiscalía que terminó por abrir una investigación en su contra por acoso sexual en espacio público.

Koko Stambuk reflotó e ironizó sobre antigua polémica con Melina Noto

A más de ocho meses del suceso, fue el propio cantante quien reflotó la polémica tras ironizar con ella estando sobre el escenario de Fiesta Grado 3 que se llevó en Concepción el pasado domingo.

El cantante invitó a algunas personas del público a interpretar su canción "Cómplice eterno", tal como en la edición pasada, pero esta vez deslizó un particular comentario tras hacer el anuncio.

En concreto, el líder de la agrupación subió a una mujer al escenario y le dijo: "Te pregunto, ¿quieres ser parte de esto? Porque la última vez que me acerqué a una mujer me trataron bastante mal", refiriéndose claramente a la polémica con Noto.

En ese sentido, Stambuk fue más allá y con un par de frases abordó parte de lo que fue todo el bullado caso. "Un beso no tiene nada de malo, un beso no consensuado sí. Pero un beso consensuado está bien. ¿Quieres darme uno? Me lo das", lanzó.