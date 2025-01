Faloon Larraguibel arremetió contra usuaria por malintencionado comentario: “No puedo creer la maldad” - Chilevisión

La chica reality expuso y contestó con todo a una usuaria en redes sociales que le hizo un condenable y duro comentario.

Faloon Larraguibel utilizó sus redes sociales para responder y exponer a una usuaria que le hizo un ácido y duro comentario personal.

A través de una historia de Instagram, la ex Yingo posteó la captura de pantalla de un chat iniciado por una mujer con el detalle del mensaje.

Faloon responde con todo a condenalb comentario en redes sociales

Una parte del texto que recibió Larraguibel, y que terminó motivando una contestación que no pasó desapercibida, comenzó con un "eres tan asquerosa como mujer...".

Fue ese mensaje el que motivó la respuesta de Faloon, en el que lamentó y mostró su incredulidad por el contenido del ataque que recibió.

"No puedo creer la maldad de desear cosas tan terribles, espero que todos los que estén incentivando este odio estén felices, más felices van a estar viendo como sigo avanzando y consiguiendo mis metas. En cambio, ustedes tendrán que seguir hablando de mí", sostuvo de vuelta.

En ese sentido, la chica reality lanzó sus dardos en torno a lo que ocurre en las redes sociales, señalando que los usuarios "se llenan la boca pidiendo respeto, pero estamos claros que no lo hay".

Tras dicha respuesta, apenas unos minutos después y utilizando su misma cuenta, Faloon colgó una nueva publicación con una especial reflexión.

"La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas. Eso es felicidad, la conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida", dice el nuevo y último posteo.

