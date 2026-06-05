James Handy, actor de Top Gun: Maverick, fue asesinado a sus 81 años

De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados, Handy habría sido asesinado por el hijo de su novia.

James Handy, reconocido actor estadounidense, fue asesinado a sus 81 años en el jardín de una vivienda.

El neoyorquino, que fue encontrado sin vida el pasado miércoles en la localidad de Tarzana, al noroeste de Los Ángeles, participó en producciones como Jumanji, Top Gun: Maverick y una decena de series televisivas.

De acuerdo a los reportes de la prensa internacional, el asesino confeso es el hijo de su novia, un hombre llamado Michael Gledhill, de 44 años, que permanece en prisión bajo una fianza de dos millones de dólares.





James Handy, actor estadounidense, fue asesinado a sus 81 años

Según información del New York Post, la noticia de la muerte de Handy se conoció luego de que una persona llamara a las autoridades locales asegurando que “soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado“.

Al llegar, los agentes encontraron al actor tirado en el jardín delantero de una casa, con heridas de arma blanca. Tras las primeras diligencias, las autoridades informaron que Handy había recibido varias puñaladas en el pecho.