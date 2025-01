“Se estiman mucho”: Habla mamá de Simón Pesutic tras destaparse supuesta “amenaza” de Pedro Campos - Chilevisión

En el marco de la querella contra Cristián Campos, la periodista Verónica Neumann, madre del actor Simón Pesutic, entregó un testimonio clave al magistrado. Sin embargo, aseguró que la filtración "falta a la verdad".

La periodista Verónica Neumann, madre del actor Simón Pesutic, se refirió a la supuesta amenaza de Pedro Campos en medio de la investigación contra su padre.

Según consignó La Tercera, Neumann declaró en el caso de la querella por presunto abuso sexual infantil que interpuso la Fundación para la Confianza contra Cristián Campos a nombre de la psicóloga Raffaella di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo.

Uno de los testimonios de mayor relevancia en la causa sería el de Neumann, quien -de acuerdo a lo informado por el citado medio- reveló una presunta advertencia a su hijo.

La supuesta amenaza de Pedro Campos a Simón Pesutic

Glamorama tuvo acceso a una amplia declaración de Neumann, donde ella indicó que una trabajadora del área dramática "le dijo a Pedro Campos y a mi hijo Simón que yo prestaría declaración en esta causa a favor de Cristián".

"Lo que generó que Pedro llamara a mi hijo, amenazándolo. Le dijo que, si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera", habría declarado la periodista.

Asimismo, habría sostenido que "mi hijo Simón me llamó angustiado y me pregunto por qué yo estaba haciendo esto, contándome lo que le había dicho Pedro. Yo le prometí a Simón que no declararía".

VER MÁS SOBRE CRISTIÁN CAMPOS

La respuesta de Verónica Neumann

Luego que este tema fuera expuesto en Primer Plano, Verónica Neumann publicó un extenso descargo en Instagram, señalando que la filtración de su declaración está "faltando a la verdad".

"La filtración desde ya es la manera más inescrupulosa que tiene un medio de comunicación para vender y captar audiencia", comenzó escribiendo en el posteo.

La periodista sostuvo que este hecho "involucra a dos actores que trabajan juntos y se estiman mucho mutuamente", haciendo referencia a Pedro Campos y su hijo Simón Pesutic, quienes actualmente comparten elenco en una teleserie.

"Vaya manera de hacer un festín farandulero de la peor calaña con esta falsedad", criticó la profesional, quien además añadió que su testimonio "es fuerte y potente" y que "(fui) de las pocas personas que exigí declarar ante el juez y no ante la actuaria".

Mira el reportaje completo acá: