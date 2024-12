Simón Pesutic asegura que no viene de una “familia de actores”: “Mi carrera no ha estado protegida” - Chilevisión

El también hijo de Mauricio Pesutic, de 30 años, ahondó en su evolución como actor y dijo que todo se ha dado de manera "súper espontánea".

El también hijo de Mauricio Pesutic ahondó en su evolución como actor y dijo que todo se ha dado de manera "súper espontánea".

Simón Pesutic y su carrera en TV

Sobre su crecimiento como actor de televisión, Simón, de 30 años, dijo a revista Sarah que "yo creo que se ha dado de manera súper espontánea, genuina, natural".

"He podido aprender de muchos de mis compañeros, hacerme un lugar en este mundo, en este oficio en particular. Ha sido un proceso que yo he disfrutado mucho, que ha pasado por altos y bajos, y que me ha permitido trabajar ininterrumpidamente durante muchos años", reflexionó.

En esa línea, aseguró que "si hay algo que me ha mantenido aquí tiene que ver con la disciplina, con la constancia y con ser trabajador".

Con respecto a si vivió algún prejuicio por su nombre al inicio de su carrera por su apellido, Pesutic, el intérprete respondió que "yo no vengo de una familia de actores ni directores".

"Mi carrera no ha estado protegida por una cuna que me haya albergado y no tengo ningún prejuicio con eso, todo lo contrario. Yo creo que haberme sacado o no la etiqueta de ser hijo de mi papá no es algo que me preocupe", comentó.