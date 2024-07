Francoise Perrot reveló adicción que la obligó a estar internada: “Tomé conciencia” - Chilevisión

Perrot atravesó un largo proceso de rehabilitación en el que detalló lo difícil que fue separarse de sus hijas y explicó cómo conocer otras realidades la ayudó a entender la magnitud de su adicción.

La ex integrante de Mekano, Francoise Perrot, enfrentó una ardua lucha contra la adicción al alcohol y reveló este sábado que tuvo que tomar la decisión de internarse.

La bailarina salió hace dos meses, tras cumplir sus tratamientos y terapias en un centro del que prefirió omitir su nombre y envió un potente mensaje para ayudar a otras personas que se encuentren en la misma situación.

La lucha de Francoise Perrot contra la adicción al alcohol

"Cuando realmente me di cuenta que se me estaba pasando la mano, decidí internarme en una clínica. Eso pasó hace más o menos dos años", señaló Perrot a LUN.

En esa misma línea, explicó: "Después anduve como ocho meses hasta que tuve una recaída, que fue importante para lo que vino después (...) Tomé conciencia y me interné en una clínica terapéutica donde estuve por siete meses en total".

La ex Mekano argumentó que el consumo excesivo de alcohol comenzó hace dos años y medio cuando se separó de su ex pareja: "De repente me vi mal, estaba tomando todos los días y obviamente no estaba siendo un ejemplo ni para mis hijas, ni para nadie".

Aunque no quiso revelar el nombre del centro donde estuvo internada, explicó que ahí se trata todo tipo de adicciones, lo que la ayudó a conocer otras realidades, sin embargo, precisó en que "mi adicción claramente era en ese momento el alcohol".

En esa misma línea, Francoise confesó que lo más duro para ella fue separarse de sus dos hijas, pero podía verlas todas las semanas debido al apoyo de su madre y actual pareja: "Estar lejos de tus hijas te hace un click tremendo, como también lo hace darte cuenta del daño que les puedes hacer no estando bien".

Asimismo, agregó: "Entendí el tremendo daño que le hacen los alcoholicos a las familias y que la enfermedad no es solo un problema de uno mismo. Empieza a ser un problema de toda la familia".

Finalmente, la ex bailarina de Mekano confesó que al contar su relato espera inspirar a otras personas que estén atravesando una situación similar a tomar acción y sanar dichas adicciones: "Cuando algo te pasa la cuenta tienes que tomar acción y pedir ayuda. Eso hice", sentenció.