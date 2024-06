De asistir a la Iglesia a vender contenido erótico: el presente de Diego Morrison de Mekano - Chilevisión

El ex bailarín decidió apostar por los bailes en despedidas de soltera como vedetto y al ganar notoriedad decidió comenzar a vender contenido erótico. Además reveló cuánto gana mensualmente.

El recordado integrante de Mekano, Diego Morrison, reveló todos los detalles sobre su nuevo giro laboral en el que se dedica a vender contenido erótico a través de Arsmate.

El bailarín estuvo presente en un nuevo capítulo de Dekanos, el programa de Youtube de José Miguel Viñuela, donde entrevista a los recordados personajes del extinto programa juvenil de los 2000.

El presente de Diego Morrison

Morrison partió comentando los días en que se dedicaba a trabajar como vedetto en despedidas de soltera: "Me atreví, tenía amigos que lo hacían, pero a mí nunca me interesó, lo miraba de lejos y pensaba, pucha no".

Haberse decidido por trabajar dentro de dicho rubro le permitió ganar notoriedad en redes sociales, aumentando rápidamente de seguidores y ese fue un detalle muy importante antes de decidir dedicarse a la venta de contenido erótico.

Diego explicó que antes de dedicarse a esto, asistía regularmente a la Iglesia, pero se alejó progresivamente debido a que estaba haciendo "las cosas un poquito más liberales, con el tema de la venta de contenido, el tono cambió, y no podría haber seguido en la iglesia. Sigo creyendo igual, pero es otra cosa".

¿Cuánto gana Diego Morrison en Arsmate?

Respecto de la venta de contenido en Arsmate, Diego confesó: "Los primeros meses me fue súper bien. La persona se suscribe, paga una mensualidad por uno, dos, tres meses, solo por verme a mí en este caso, pero todo depende del contenido que yo venda".

El bailarín también fue consultado sobre la posibilidad de generar colaboraciones con otras personas que también vendan contenido, sin embargo reveló que es una opción que está evaluando.

Morrison confesó que gana cerca de $1.800.000 mensualmente, debido a que cuenta con 70 suscriptores, los que pagan alrededor de 23 mil pesos chilenos.

"Los primeros meses yo me hice más de 4 mil dólares, después empecé a trabajar y bajé la cantidad de subir cosas, pero es rentable", concluyó.