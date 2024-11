Fran Maira se sinceró tras críticas por debut en la TV peruana: “Cuando me terminan conociendo...” - Chilevisión

La ex Gran Hermano Chile y actual cantante urbana recibió diferentes comentarios por parte de algunos usuarios peruanos luego de que su aparición con su pololo, Austin Palao, se viralizara en TikTok.

Fran Maira se refirió a las críticas que recibió tras su debut en la televisión peruana, en compañia de su pololo Austin Palao, y compartió una sincera respuesta.

Fran Maira responde a sus críticos peruanos

"Un par de personas me juzgaron por mi excelente físico", comentó a FMDOS.

Tras eso, comparó su aparición en la TV peruana con su debut en la televisión chilena: "Es entendible, es otro país".

"A mí también me costó conquistar al público chileno la primera vez. Las apariencias engañan y al final cuando me terminan conociendo, me agarran cariño", aseguró.

En esa línea, agregó que "hay que darles una segunda oportunidad, quizás" y destacó que "en Perú he recibido mucho cariño por Austin, entonces nada, la gente allá es un amor, les mando mucho cariño".

"También tengo gente en Argentina, así que de a poquito internacionalizándonos, pero vamos con todo", cerró.