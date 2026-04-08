Fiebre de Baile suma nuevos participantes a la competencia: De galanes de teleseries a influencers

Desde este domingo 12 de abril, el estelar conducido por Diana Bolocco incorporará un nuevo día y otros famosos que se lucirán en la pista de baile.

La segunda temporada de Fiebre de Baile comenzará una nueva etapa esta semana. Desde este domingo, el programa sumará un nuevo día y más participantes a la competencia.

El estelar conducido por Diana Bolocco confirmó el ingreso de 7 nuevos rostros, entre los que se encuentran influencers, actores y ex chicos reality.





Los nuevos participantes de Fiebre de Baile

Varios de los confirmados sorprendieron con su participación en los recientes triángulos de fuego, donde acompañaron a un famoso en competencia.

A continuación, conoce a las figuras del espectáculo que se lucirán en la pista de baile desde este domingo 12 de abril:

Trinidad Cerda – influencer, actriz y ex chica reality

– influencer, actriz y ex chica reality Carlos Díaz – actor

– actor Rey Alcalde – actor

– actor Eyal Meyer – actor

– actor Claudio Valdivia – deportista y ex chico reality

– deportista y ex chico reality Alejandra Araya – actriz

– actriz Itay Vargas – creador de contenidos

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