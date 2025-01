Fernando Farías recibió emotivo homenaje en el Congreso por su destacada trayectoria actoral - Chilevisión

"He considerado de gran importancia hacer presente en esta honorable Cámara el sentir de la ciudadanía que en diversas ocasiones ha solicitado un reconocimiento a la destacada trayectoria al vecino de la comuna de Maipú, don Héctor Fernando Farías López", declaró.

Fernando Farías: "Se han portado muy bien conmigo"

Cabe recordar que fue en noviembre del año pasado cuando un video grabado por un transeúnte y que captó al actor causó preocupación en redes sociales por su estado de salud. Sin embargo, el propio actor salió al paso y declaró sentirse bien.

"No sé la verdad, si acaso merezco un homenaje o no. No me vuelvo loco por eso", comentó por aquel entonces en conversación con CHV Noticias.

"Con el respeto de la gente, la amistad que me brindan, me siento bien. Solo una palabra: ‘Gracias’, porque se han portado muy bien conmigo", manifestó.