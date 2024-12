Fernando Farías reapareció y aclaró su estado de salud tras video viral: “Tengo que seguir” - Chilevisión

El destacado actor Fernando Farías salió al paso de los rumores y reapareció tras la viralización de dos videos en los que se le ve caminando con dificultad en su barrio Villa Lo Errázuriz, en Maipú, que generaron nostalgia y preocupación entre sus seguidores. Según explica, su lento caminar en los registros fue debido a que sufrió un accidente doméstico. "Me vine de espaldas para atrás y me pegué en el coxis, un accidente de esos que pasan y a mí me pasó ahora". Al margen de las situación, el intéprete de 93 años asegura estar bien de humor y reiteró su intención de volver a la actuación. "Yo me siento bien, tengo que seguir", subrayó.