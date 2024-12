“No es la realidad”: Fernando Farías sale al paso de viralizados videos donde usuarios piden rendirle un homenaje - Chilevisión

El destacado actor, de 93 años, está alejado de la televisión y tras los videos compartidos en la plataforma de TikTok, usuarios plantearon la posibilidad de hacerle un homenaje. Sin embargo, él explicó el motivo de su lenta caminata.

Durante los últimos días y a través de redes sociales, se viralizaron dos videos de Fernando Farías caminando por su barrio Villa Lo Errázuriz en la comuna de Maipú.

El destacado actor, de 93 años, está alejado de la televisión y tras los videos compartidos en la plataforma de TikTok, usuarios plantearon la posibilidad de rendirle un homenaje.

"Ustedes que lo tienen cerca, armen un homenaje en vida y el resto apoyamos. Se lo merece" o "¿Cuándo un homenaje? Antes que parta", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en los videos.

Destacada carrera de Fernando Farías

Fernando Farías comenzó en las teleseries en 1981 y a lo largo de su extensa carrera trabajó en Canal 13, TVN y Mega. También destacó en el cine y en series, donde es muy recordado su papel de Don Genaro en Los 80.

Fernando Farías se refiere a sus virales videos

Debido a lo comentado de los videos, una de las nietas de Fernando Farías lo grabó y le preguntó que opinaba al respecto.

"Están bien los videos, pero no es la realidad, camino despacito porque me caí y me pegué en el coxis, entonces me cuesta caminar porque me duele", comenzó declarando.

"Pero sigo manejándome bien, pero seguramente voy a llegar a eso. Ya tengo 93 años, todos llegamos a viejo y tengo ganas de llegar a viejo para saber como es la cosa. Gracias por preocuparse, pero estoy caminando bien, cada vez mejor", afirmó.