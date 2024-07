“Traje de baño horrible, de abuela”: Daniela Aránguiz aseguró que recibe notificaciones de compras de Valdivia y Orsini - Chilevisión

Daniela Aránguiz realizó una especial petición a su ex marido, Jorge Valdivia para que la desvinculara de una aplicación de compras, debido a que le notificaba las compras realizadas supuestamente por Maite Orsini.

Tras darse a conocer la particular petición de Maite Orsini para la audiencia con Daniela Aránguiz, la ex esposa de Jorge Valdivia volvió a arremeter contra la diputada, esta vez por supuestas notificaciones que recibiría por compras hechas en internet.

Todo comenzó cuando Aránguiz quiso enviar un mensaje a su ex marido en el programa Sígueme, donde expresó: “¿Puedo enviarle un mensaje a mi ex marido? Por favor, sácame de tu cuenta de MercadoLibre, porque me llegan las notificaciones de todas tus compras”.

Luego continuó especificando que anteriormente ya le había solicitado a Jorge el cambio de correo. Sin embargo, Daniela manifestó que: “Acaba de llegarme el mensaje de una compra. Esa cuenta tiene mi mail, y lo usa la Maite para comprarse cosas”.

“Me llegan los trajes de baño que se compra, miren (...) Esto lo debe estar pagando él, pero la cuenta está vinculada a mi correo. Como yo compraba con esa misma, me llegan todos los mensajes”, aseguró.

“¡Por favor sácame! ¡Estoy chata de ver las botellitas de pisco, las camitas para el perro! Ahora más encima un traje de baño horrible, de abuela”, concluyó la panelista.