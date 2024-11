La panelista de farándula regresó a redes sociales tras las acusaciones de violación contra su ex esposo.

Daniela Aránguiz reveló que habría un nuevo hombre en su corazón, con el que estaría dispuesta a comenzar una nueva relación.

Cabe recordar que la panelista de farándula regresó recientemente a la esfera pública tras las polémicas denuncias de violación en contra de su ex esposo, Jorge Valdivia.

El nuevo flechazo de Daniela Aránguiz

Tras ser consultada en su Instagram sobre si se encuentra en pareja, la comunicadora confesó que eso es justamente lo que más desea en la actualidad.

"Lo que más quisiera yo es estar en pareja, pero no me pescan chiquillos", respondió Aránguiz.

Sin embargo, la historia con el hombre misterioso no terminó ahí, ya que, horas antes, en su columna de opinión en el diario La Hora, reveló una cómica anécdota que le ocurrió recientemente.

"Hoy quiero contar los últimos acontecimientos de mi vida amorosa, y para no mentirles, no va muy bien la cosa (...) Hace unos días salí con unos amigos, me arreglé esa noche pensando que lo iba a ver a él", contó.

Finalmente, el flechazo no apareció en el evento debido a que "trabaja excesivamente". Sin embargo, gracias al alcohol, Aránguiz aprovechó la ocasión para dejarle un romántico mensaje en su celular.

"Se me ocurre escribir una larga, muy larga, carta de amor a este hombre. ¡NOOOO, chiquillas! Solo les diré que empieza con un 'nada es lo mismo sin ti' y termina con un 'me pierdo en ti'", concluyó.