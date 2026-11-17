El estreno mundial de GTA VI llega este 19 de noviembre a PS5 y Xbox Series X/S. Antes de viajar a Leónida juntoa sus protagonsitas, demuestra cuánto sabes con este quiz exclusivo para verdaderos fanáticos.

¡La espera terminó! El lanzamiento mundial de GTA VI está a punto de paralizar la industria gamer y todos los fanáticos de la saga cuentan los minutos para volver a las calles de la ciudad.

Por eso en CHV Noticias hemos preparado este quiz exclusivo diseñado únicamente para los seguidores más fieles que dominan cada detalle oculto de los tráilers, la trama y el gigantesco mapa del estado ficticio del juego.

La cita histórica de Rockstar Games será este jueves 19 de noviembre de 2026 , fecha en la que el título debutará oficialmente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S con una precarga digital de 212 GB ya disponible.

La esperada historia nos pondrá en la piel de los criminales protagonistas de la historia, quienes deberán sobrevivir juntos a una oscura conspiración tras un golpe fallido en el lado más peligroso de la ciudad.

Demuestra si estás realmente preparado para este estreno histórico respondiendo nuestro cuestionario interactivo y comprueba si tienes lo necesario para coronarte como un experto total de Grand Theft Auto VI.

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