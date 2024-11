Cami Andrade confesó crudos pensamientos que tuvo ante el “odio” que recibió por redes por su relación con Kaminski - Chilevisión

La ex participante de Gran Hermano Chile detalló cómo vivió internamente la polémica separación de su actual pareja con Carla Jara y las acusaciones de infidelidad en su contra.

A meses de la polémica separación entre Carla Jara y Francisco Kaminski, y el inicio del nuevo romance del locutor con Camila Andrade, la ex jugadora de Gran Hermano Chile reveló los crudos mensajes a los que se enfrentó en ese entonces.

Asimismo, abordó los pensamientos negativos que rondaron por su mente, mientras no dejaba de recibir "hate" de parte de cientos de usuarios por redes sociales.

Cami Andrade confesó crudos pensamientos tras romance con Kaminski

En conversación con Claudia Salas en su programa Damas Primero, Cami retrocedió el tiempo a marzo de este año, cuando comenzó todo. "Los primeros días estaba bien en shock. Aparte, te das cuenta cómo todo empieza a crecer. Ya todos los programas hablan de eso, todas las personas, las familias. En un minuto fue casi tema país".

Abriendo su corazón, agregó que en ese momento "no lloraba, casi no hablaba" debido a lo mucho que le estaba afectando la situación. Sin embargo, muchos le hablaron pidiendo ayuda de "cómo salir de eso".

"Es súper fácil agarrar un camino corto, indeseado, negativo de tu vida...", indicó, detallando que uno podía "dejar de vivir o quedarte en una depresión endógena eterna".

Ante esta declaración, confesó: "Lo pensé, te diría que lo que más me pasaba a mí, es que cuando yo leía tantos mensajes que me incitaban a la muerte, que yo misma lo hiciera, esos mensajes igual invaden mucho tu cabeza (...) En un minuto tuve que tomar la decisión de tomar mi teléfono y decir basta, no más".

Sin embargo, enfatizó en que "no alcancé a tener ese pensamiento en concreto (de quitarse la vida). Pero es súper triste llegar a ese punto, teniendo una vida por delante".

Ahora, mirando al pasado, reflexionó: "Creo que no hay nada tan grave en la vida. Y eso es algo que aprendí en el encierro también. Que uno a veces se ahoga en un vaso de agua".