"Bien giles...": Cecilia Bolocco sufrió tragicómico incidente con su ropa en plena transmisión en vivo

La empresaria se viralizó tras su genuina reacción al notar que su ropa contaba con un elemento que no "debía". "Estoy bien enojá'", afirmó Bolocco en medio de una transmisión que rápidamente se hizo viral.

A través de las redes sociales se ha viralizado un extracto de una transmisión en vivo de Cecilia Bolocco, en donde la ex Miss Universo sufre un percance con su ropa, lo que la lleva a desquitarse contra la tienda por el error que ha vivido.

Fue mediante un video cargado al humor en su TikTok, en que la empresaria señaló que una "alarma" quedó puesta en una chaqueta que recién habría comprado.

"La alarma en la chaqueta", leyó Cecilia Bolocco en uno de los comentarios mientras hacía una de sus habituales transmisiones en vivo.

Revisándose la ropa, sin entender lo que le decían, comentó: "¿Cómo la alarma en la chaqueta? Ah, sí. Tengo la alarma en la chaqueta".

"Bien giles los de Falabella, estoy bien enojá'. Las carteras con el pituto adentro, la chaqueta, por favor", reclamó con molestia la ex Miss Universo, detallando que no es primera vez que le ocurre.

Rápidamente, el video de TikTok en que se lee "yo cuando me pillan robando en Falabella", sumó más de 700 comentarios de usuarios molestos que han vivido la misma situación. Asimismo, otros aseguraron que su arrebato de enojo era muy tierno.

Revisa AQUÍ el video de Cecilia Bolocco: