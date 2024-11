Cecilia Bolocco se bajó de la Teletón por procedimiento médico: “Estaba muy asustada” - Chilevisión

La comunicadora explicó que no estará en el programa televisivo de este 8 y 9 de noviembre, debido a un problema de salud en su piel con el que tendrá que mantener algunos resguardos.

Cecilia Bolocco sufrió un susto por su salud que la llevó a tomar una importante decisión con respecto a su participación en la Teletón 2024.

La comunicadora optó por dar un paso al costado y se bajó de la cruzada solidaria debido a un procedimiento médico que tuvo que realizarse en su piel.

La ex Miss Universo compartió la noticia en un video que subió a sus historias de Instagram, donde habló de su problema de salud e invitó a sus seguidores a sumarse a la campaña de este 8 y 9 de noviembre.

“¿Cómo están mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón”, expresó.

Cecilia Bolocco pasó susto con su salud

Según contó Bolocco, para esta edición optó por bajar su participación del programa televisivo de 27 horas, debido a un problema que afectó su piel.

“Yo, desgraciadamente, no podré participar. Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía”, reveló.

De acuerdo a lo que explicó, la ex reina de belleza se sometió a un procedimiento médico, el que la tendrá con algunos resguardos que le impiden estar presente en la TV.

“Me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones. Y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar, entonces probablemente no voy a poder participar”, aseguró.

“Pero este es el llamado que he hecho durante tantos años para esta magnífica obra y ojalá se puedan sumar como siempre. Un beso enorme para todos y todas. ¡Los amo!”, recalcó.