Su tutor la citaba en horas de la noche y le lanzaba comentarios con insinuaciones sexuales, situación que desde la agencia normalizaron cuando el padre de Ignacia llamó para quejarse.

La influencer chilena, Ignacia Antonia, reveló recientemente una dura situación de acoso que sufrió a manos de un profesor de actuación, cuando tomaba clases en México.

En conversación con Carla Jara, en su podcast Entre amigas y copas II, la creadora de contenido detalló los explícitos comentarios que recibía y la impactante respuesta de la agencia ante lo sucedido.

El grave acoso que vivió Ignacia Antonia en México

Tras relatar cómo conoció a su actual pareja, el AK4:20, y sus inicios en el mundo del internet, Ignacia comentó que durante su estadía en México se le asignaron clases particulares de actuación, sin embargo, estas fueron "extrañas" desde el día uno.

"Llegó el primer día a clases y era el profesor y yo, nadie más. Yo no entendí al principio qué estaba pasando…", comenzó, agregando que dichas clases eran en la tarde noche cuando el edificio estaba vacío.

"Un día me pregunta '¿cuál es tu comida favorita?, le digo 'el helado', y me dice 'no sientes que comerte el helado es el mejor orgasmo de tu vida'", recordó la joven, indicando que desde ese entonces, su tutor le preguntaba por su vida sexual y le pedía estudiar cosas "nada que ver con la actuación".

Con el miedo de estar malinterpretando las cosas, Ignacia Antonia le contó a su madre las raras situaciones que estaba viviendo, sin embargo, volvió a presentarse en la academia y nuevamente recibió insinuaciones de índole sexual por parte del profesor.

"Me dice, '¿conoces el dicho, el que mucho aparenta de poco carece?’' Y le digo 'sí', y me dice 'ah sí, es un dicho muy común. Bueno, el ejemplo más claro de este dicho es que los hombres que la tienen grande… los que la tenemos grande, no lo andamos diciendo", detalló.

Con miedo a lo que podría desencadenar esta situación, la influencer llamó a su padre y salió apresuradamente de la clase, mientras su tutor arrancaba del edificio al enterarse que su familia la había ido a buscar.

Ante esto, el padre de Ignacia llamó a la agencia para notificar lo sucedido, no obstante, la respuesta y los dejó atónitos: "Bueno, ella va a tener que aprender que en todo el mundo y siempre en la vida, le van a tocar hombres así. Va a tener que acostumbrarse".