“Las cosas no funcionaron”: Revelan desconocida relación de Emilia Dides con ex Gran Hermano Chile - Chilevisión

La Miss Universo Chile saltó a la fama en 2018 al ganar el programa de talentos Rojo y hoy se posiciona como una de las favoritas para triunfar el certamen mundial de belleza.

Un exitoso presente es el que vive Emilia Dides: de cultivar una prometedora carrera en el mundo de la música, pasó a convertirse en una de las favoritas para llevarse la corona en Miss Universo 2024.

La modelo ha acaparado la atención de los medios y de las redes sociales por sus atributos en la competencia y sus actividades previas, como una gala benéfica con temática de catrinas, donde impactó a la dueña del certamen al cantar "All by Myself" de Celine Dion.

"No me quedan palabras para agradecer esta oportunidad. Hoy cumplí un sueño y no fui solo yo. Esto es por todas las personas que confiaron en mí y pusieron su amor y apoyo de mi lado", expresó al ser escogida como la representante de Chile en julio de este año.

Emilia Dides y su desconocida relación con Raimundo Cerda

Aunque para muchos podría ser un rostro nuevo, lo cierto es que la artista ha participado de varios programas de televisión en nuestro país, pues saltó a la fama en 2018 al ganar el programa de talentos "Rojo, el color del talento" en la categoría de cantantes.

Allí no solo destacó por su amplio rango vocal interpretando clásicos anglos y latinos, sino también por su innegable carisma. Algo de lo que dio prueba Raimundo Cerda, su entonces pareja.

“Me encanta venir a verla, yo sabía que iba a seguir adelante", expresó una vez que fue de visita al programa, en el marco de una gala de eliminación, en noviembre de 2018. "Todas mis fuerzas para ella, siempre”, añadió.

Además, en esa ocasión señaló que "tenemos una larga historia juntos, pero estamos hace un mes intentándolo de nuevo. Nos ha salido todo súper bien, y estoy feliz con ella.

" No, compadre... Yo soy la Emilia Dides, Rai pololeó conmigo"

Diez días después del cameo de Cerda en Rojo, Emilia Dides confirmó el quiebre de la relación: “Me da un poco de lata, porque él estuvo acá, dijo cosas muy lindas, nos queremos mucho… pero las cosas no funcionaron como queríamos“, contó a Página 7 por aquel entonces.

En otras declaraciones, esta vez con Tiempo X, advirtió que no le gustaba ser apuntada como la ex de Cerda. “Fue como que ella pololió con Rai, no compadre. Yo soy la Emilia Dides, Rai pololeó conmigo”, dijo tajante.

“Yo soy Emilia Dides y si pololié con alguien bacán, fue parte de mi vida y perfecto, le tengo un respeto brutal a Rai. Lo veo, lo abrazo y nos queremos muchísimo", complementó.

Finalmente, también tuvo palabras para Francisca Maira, quien por aquel entonces también competía por el trono de Miss Chile. “Ahora que está en el Miss (...) dicen ‘las dos ex de Rai van a estar’ y es como no, va a estar Fran Maira y Emilia Dides, y eso me molesta mucho", cerró.