¿Quién es Emilia Dides? La chilena es una de las favoritas para ganar Miss Universo 2024 - Chilevisión

Con 24 años, la joven es una modelo, cantante y compositora que saltó a la fama en 2018 al ganar un programa de talentos. Hoy destaca como una de las preferidas en el certamen mundial.

El próximo sábado 16 de noviembre se realizará en Ciudad de México una nueva edición del certamen de belleza Miss Universo, del cual la chilena Emilia Dides aparece como una de las favoritas para ganar.

La modelo ha acaparado la atención de los medios y de las redes sociales por sus atributos en la competencia y sus actividades previas, como una gala benéfica con temática de catrinas.

Incluso, durante un evento desarrollado en un colegio de la capital del país azteca, Dides deslumbró a la propia dueña del concurso, Anne Jakrajutatip, al cantar "All by Myself" de Celine Dion, momento que quedó registrado en un TikTok.

¿Quién es Emilia Dides, la favorita para ganar Miss Universo 2024?

Nacida el 29 de junio de 1999, Emilia Ignacia Dides Maffei tiene 24 años y saltó a la fama en 2018 al ganar el programa de talentos "Rojo, el color del talento" en la categoría de cantantes.

Allí destacó por su amplio rango vocal interpretando clásicos como "Por ti volaré", "I Will Always Love You" y "Víveme", de Laura Pausini. Tres años después, en 2021, participó en el programa de tributos "The Covers 2", donde también destacó por su versatilidad.

A lo largo de su trayectoria, la joven compositora ha realizado estudios en la Escuela Moderna de Música y Canto, la Academia Alicia Puccio y el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor.

Dides también ha desarrollado una carrera musical con creaciones propias, entre las que se encuentran canciones como "Inevitable", "Alter Ego" y "Ya no quiero verte". En Instagram ha generado una amplia comunidad, pues supera los 620 mil seguidores en la plataforma.

Emilia Dides y el sueño de repetir la hazaña de Cecilia Bolocco

Fue en julio de 2024 cuando Emilia Dides se coronó como la nueva Miss Universo Chile 2024, convirtiéndose en la representante de nuestro país en el prestigioso certamen mundial.

"No me quedan palabras para agradecer esta oportunidad. Hoy cumplí un sueño y no fui solo yo. Esto es por todas las personas que confiaron en mí y pusieron su amor y apoyo de mi lado", expresó por aquel entonces.

A su vez, expresó: "Voy a llegar (al certamen del Miss Universo) a dar a conocer su diversidad, su cultura y qué tan grandiosa es la mujer chilena. Muchas gracias".

La modelo busca repetir la hazaña que solo ha logrado Cecilia Bolocco, pues obtuvo la corona en Miss Universo 1987 y, desde entonces, ninguna chilena ha conseguido repetir este hito.