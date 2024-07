Emilia Dides contó la verdad tras presunta polémica con candidatas de Miss Universo: “Se entiende” - Chilevisión

Según se pudo ver en redes sociales, cuando fue anunciada como la ganadora del concurso de belleza quedó sola en el escenario cuando las otras candidatas fueron a felicitar a la postulante que quedó en segundo lugar.

La nueva Miss Universo Chile 2024, Emilia Dides, salió a aclarar la supuesta polémica que se generó en la final del concurso de belleza el pasado domingo 7 de julio.

Según se pudo ver, cuando fue anunciada como la ganadora del concurso quedó sola en el escenario y el resto de competidoras abrazó a la concursante que obtuvo el segundo lugar.

Emilia Dides aclaró presunta polémica en final de Miss Universo Chile

Tras ser anunciada como la ganadora, en redes sociales se cuestionó la actitud del resto de las participantes en el escenario, quienes en lugar de felicitar a Dides, fueron a apoyar a Francisca Lavandero, que se quedó con el segundo puesto.

Ante esto, la nueva Miss Universo Chile aclaró a Página 7 que "respecto a que fueron a abrazar a diferentes candidatas, me parece correcto, porque había algunas que estaban con pena, entonces se entiende".

"A mí también me fueron a abrazar, solamente que en la transmisión no se vio, pero me abrazaron y felicitaron", aseguró. "Varias me escribieron por WhatsApp también", confesó Dides.

¿Quién es Emilia Dides, la nueva Miss Universo Chile?

Emilia Dides ganó la corona de Miss Universo Chile representando a Vitacura, convirtiéndose en la sucesora de Celeste Viel, quien tuvo un aplaudido paso por el certamen internacional.

Antes de incursionar en el modelaje, la joven ganó popularidad tras participar en el programa "Rojo: El color del talento", siendo la ganadora de la segunda temporada.