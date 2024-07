¿Quién es Emilia Dides? La cantante y modelo que representará a Chile en Miss Universo 2024 - Chilevisión

Por decisión del jurado, la joven de 25 años se convirtió en la flamante ganadora del concurso Miss Universo Chile. "Hoy cumplí un sueño y no fui solo yo", expresó en redes sociales.

Emilia Dides se convirtió este domingo en la flamante representante de Chile en la competencia de Miss Universo.

La joven de 25 años fue elegida para representar al país en el concurso internacional que se llevará a cabo en noviembre próximo en México.

Por decisión del jurado, Dides se impuso a las candidatas Francisca Lavandero (segundo lugar), Ariel Cordero (tercera), Javiera Israel (cuarta) e Ignacia Fernández (quinta).

¿Quién es Emilia Dides, la nueva Miss Universo Chile?

Emilia Dides ganó la corona de Miss Universo Chile representando a Vitacura, convirtiéndose en la sucesora de Celeste Viel, quien tuvo un aplaudido paso por el certamen internacional.

Antes de incursionar en el modelaje, la joven ganó popularidad tras participar en el programa "Rojo: El color del talento", siendo la ganadora de la segunda temporada.

La artista se lució en el programa de talentos al interpretar canciones como "Por ti volaré" de Andrea Bocelli, "I Will Always Love You" de Whitney Houston y "Víveme" de Laura Pausini.

De acuerdo a su perfil en Spotify, Emilia cuenta con estudios profesionales de canto en la Escuela Moderna de Música y Canto, en la Academia Alicia Puccio y en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor.



En 2022 estrenó su primer sencillo "Ya no quiero verte", bajo el seudónimo Emi D. Le siguieron las canciones Talón de Aquiles, Hay peligro, Inevitable, Quiéreme bien y Alter Ego.

A lo largo del concurso de belleza, se transformó en una de las favoritas para obtener el primer lugar. "Hoy cumplí un sueño y no fui solo yo. Esto es por todas las personas que confiaron en mí y pusieron su amor y apoyo de mi lado", dijo tras ganar Miss Universo Chile.