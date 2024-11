A paso firme por la corona: Emilia Dides impactó a dueña de Miss Universo con canción de Celine Dion - Chilevisión

Aunque la ceremonia tendrá lugar el próximo 16 de noviembre, las actividades previas comenzaron este fin de semana con una serie de actividades previas. La chilena se posiciona como una de las favoritas para ganar este año.

Faltan apenas unos días para una nueva ceremonia de Miss Universo y la chilena Emilia Dides se posiciona como una de las preferidas para obtener la corona de este año.

En concreto, la ceremonia se realizará el próximo sábado 16 de noviembre en la Ciudad de México y, a juzgar por las redes sociales y distintos rankings publicados, la ex participante de Rojo es una de las favoritas para ganar esta edición.

No se trata de algo casual, pues la modelo ha sorprendido con un destacado desempeño en los eventos previos a la gala, en los que ha mostrado todo su talento, belleza y carisma que le valieron ser la representante de Chile.

Sin ir más lejos, el evento inició este fin de semana y la artista participó de una gala benéfica con temática de catrinas, en el patio central del Colegio de las Vizcaínas, en la capital de México.

Emilia Dides deslumbró a la dueña de Miss Universo

La chilena brilló a tal punto con sus dos atuendos diseñados por el vietnamita Minh Tuan que, inclusive, llamó la atención de la dueña del certamen, Anne Jakrajutatip.

Según quedó registrado en un TikTok, tras divisar a Dides, la empresaria tailandesa solicitó ayuda a sus traductores y le pidió cantar All by Myself de Celine Dion, a lo que ella accedió con gusto causando el asombro de Jakrajutatip, culminando la interacción con un cálido abrazo.

