Belén Soto presentó a su nueva pareja a un año de su quiebre matrimonial: ¿Quién es su flamante galán? - Chilevisión

La actriz, directora y escritora presentó a su nuevo enamorado con una romántica publicación en su cuenta de Instagram. Allí, supera los 80 mil likes y los 1.000 comentarios.

Un romántico presente es el que vive Belén Soto, a poco de cumplirse un año desde su quiebre con Branko Bacovic, con quien mantuvo una relación sentimental de siete años y un matrimonio que duro uno.

A través de redes sociales, la actriz y directora compartió una fotografía en la que presentó a su nueva pareja. "Y la vida sonríe", escribió en la publicación en Instagram.

Allí, la intérprete de Alicia en "Papi Ricky" se dejó ver recostada mientras es abrazada por este misterioso sujeto, acumulando cerca de 80 mil likes y 1.200 comentarios.

"Los adoro. Amiga, mereces ser inmensamente feliz", comentó Karen Paola. "Qué alegría verte así, amiga", escribió Leonor Varela, mientras que Cami Stuardo expresó "son maravillosos, amor del BUENO!".

Las razones del quiebre entre Belén Soto y su ex marido

Cabe recordar que Soto, a inicios de este año, profundizó en las razones de su quiebre con su ahora ex marido y señaló que "Branko no deseaba tanto salir del país".

"Para mí, eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort”, confesó en una entrevista por aquel entonces.

“Quiero a Branko tal como es. A él le gusta su zona de confort y yo, al contrario, disfruto de la vida nómada, desafiándome y buscando la incomodidad", sentenció la escritora.

Mira la publicación a continuación: