¡Dewey graduado! Así lucen los protagonistas de Malcolm in the Middle a 24 años de su estreno - Chilevisión

Bryan Cranston, más conocido como Hal, es uno de los actores que más se ha mantenido en la pantalla. Pero, ¿qué ha pasado con el resto de los intérpretes? ¿Cómo se ve el más pequeño de los hermanos? Te lo contamos aquí.

Malcolm in the Middle regresa a la pantalla. Y no nos referimos a que reviviremos los capítulos más icónicos de la producción, sino que tendremos nuevos episodios.

Se trata en concreto de cuatro capítulos que reunirán al elenco original y se estrenará por Disney+. Nuevamente tendremos a Frankie Muniz como Malcolm, Bryan Cranston en el rol de Hal y Jane Kaczmarek en el papel de Lois.

¿Cómo están los actores de Malcolm in the Middle?

Si pensamos en una serie icónica de los '00 es muy probable que se venga a la mente una de las más conocidas: Malcolm in the Middle. La historia relata la vida de una familia estadounidense, que vive contantemente desgracias por las travesuras de los cuatro hijos del matrimonio.

Francis, Reese, Malcolm y Dewey son los protagonistas que captan las miradas de esta historia que se mantiene vigente hasta hoy y de la que tendremos capítulos estreno.

Pero ¿cómo lucen los actores a 22 años de su estreno?

Lo cierto es que los años no han pasado en vano, tanto así que el actor que le dio vida al menor de los hermanos, Dewey, ya se graduó de la universidad y se alejó completamente de la pantalla, al igual que varios de los protagonistas.

Hal (Bryan Cranston)

Lois (Jane Kaczmarek)

Francis (Christopher Masterson)

Reese (Justin Berfield)

Malcolm (Frankie Muniz)

Dewey (Erik Per Sullivan)