30/ 03/ 2026 23:05

¿Qué es la “cera”? La nueva y peligrosa droga que es conocida como el “fentanilo chileno”

En los sectores más vulnerables desde hace un tiempo, comenzó a circular una droga que pasó a reemplazar a la peligrosa pasta base. Se le conoce como “cera”. Es más barata, más accesible y su consumo mucho más dañino. Sus efectos duran segundos, pero sus consecuencias pueden ser inmediatas y devastadoras. De esta sustancia casi no hay información, pero en la calle ya tiene un nombre que preocupa: “El fentanilo chileno”.