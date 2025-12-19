 Sentencia final: Psiquiatra recibe 20 años de cárcel por femicidio en Arica - Chilevisión
19/12/2025 22:39

Sentencia final: Psiquiatra recibe 20 años de cárcel por femicidio en Arica

Luego de tres años de diversas acciones judiciales que dilataron la sentencia dictada en primera instancia, la Corte Suprema dejó a firme la condena a prisión por femicidio contra el psiquiatra y exdirector del Servicio Médico Legal de Arica, Ricardo Yévenes, culpable de dar muerte a la matrona, Fabiola Vargas, quién era su pareja. Esta semana el médico fue detenido en Santiago donde cumplía arresto domiciliario. Tras ser notificado de la condena ingresó a la cárcel, donde permanecerá privado en libertad por casi 20 años. El informe con Benjamín Contalba. 

