Sentencia final: Psiquiatra recibe 20 años de cárcel por femicidio en Arica - Chilevisión

Luego de tres años de diversas acciones judiciales que dilataron la sentencia dictada en primera instancia, la Corte Suprema dejó a firme la condena a prisión por femicidio contra el psiquiatra y exdirector del Servicio Médico Legal de Arica, Ricardo Yévenes, culpable de dar muerte a la matrona, Fabiola Vargas, quién era su pareja. Esta semana el médico fue detenido en Santiago donde cumplía arresto domiciliario. Tras ser notificado de la condena ingresó a la cárcel, donde permanecerá privado en libertad por casi 20 años. El informe con Benjamín Contalba.