Se buscan casas del Estado: Así están las propiedades que podrían ser vendidas para recaudar dinero

Se trata de 1.500 casas que fueron adquiridas por la llamada “herencia vacante”, debido a que no hubo heredeos.

El gobierno confirmó que construye un catastro de propiedades que podrían ser vendidas por el Estado para recaudar dinero o adquirir terrenos.

Estamos hablando de 1.500 casas que fueron adquiridas por la llamada “herencia vacante”, es decir, no hay herederos.

Fuimos en búsqueda de las casas del Estado y encontramos una en la Parva, otras tomadas por okupas y completamente deterioradas y una donde vive una persona que no debería estar ahí. Venderlas no es tan fácil como parece.