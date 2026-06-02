Se buscan casas del Estado: Así están las propiedades que podrían ser vendidas para recaudar dinero
Se trata de 1.500 casas que fueron adquiridas por la llamada “herencia vacante”, debido a que no hubo heredeos.
El gobierno confirmó que construye un catastro de propiedades que podrían ser vendidas por el Estado para recaudar dinero o adquirir terrenos.
Estamos hablando de 1.500 casas que fueron adquiridas por la llamada “herencia vacante”, es decir, no hay herederos.
Fuimos en búsqueda de las casas del Estado y encontramos una en la Parva, otras tomadas por okupas y completamente deterioradas y una donde vive una persona que no debería estar ahí. Venderlas no es tan fácil como parece.