Notaria denuncia red de corrupción y amenazas en el Poder Judicial: Sergio Yáber tendría rol clave - Chilevisión

Un equipo de reportajes de CHV Noticias entrevistó a una notaria pública que denuncia una red de corrupción al interior del Poder Judicial, en la que el conservador de Bienes Raíces, Sergio Yáber, tendría un rol clave. Acusa que intentó persuadirla para integrar ese grupo del que sería también parte la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Vamos a revelar, además, parte de los tentáculos políticos del suspendido conservador, que hoy la Fiscalía comienza a investigar. El informe es del periodista Benjamín Contalba.