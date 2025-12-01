 Notaria denuncia red de corrupción y amenazas en el Poder Judicial: Sergio Yáber tendría rol clave - Chilevisión
Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes "Iba a cruzar la calle": Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi Funcionario municipal acusado de chocar ebrio se dio a la fuga y se pasó una luz roja Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas
01/12/2025

Notaria denuncia red de corrupción y amenazas en el Poder Judicial: Sergio Yáber tendría rol clave

Un equipo de reportajes de CHV Noticias entrevistó a una notaria pública que denuncia una red de corrupción al interior del Poder Judicial, en la que el conservador de Bienes Raíces, Sergio Yáber, tendría un rol clave. Acusa que intentó persuadirla para integrar ese grupo del que sería también parte la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Vamos a revelar, además, parte de los tentáculos políticos del suspendido conservador, que hoy la Fiscalía comienza a investigar. El informe es del periodista Benjamín Contalba.

