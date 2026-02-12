 La rebelión de Maitencillo: Balneario del litoral central busca ser comuna independiente - Chilevisión
12/02/2026 22:51

La rebelión de Maitencillo: Balneario del litoral central busca ser comuna independiente

Vecinos de Maitencillo acusan el abandono que afecta a este balneario del litoral central y se organizan para desligarse del municipio de Puchuncaví. Buscan convertirse en una comuna independiente que maneje sus propios recursos. Argumentan que aportan cerca del 30% del presupuesto con que se financia ese municipio, pero que éste, solo retribuye en inversión apenas el 2,2% de ese monto. ¿El resultado? Falta de planificación urbana y de servicios tan básicos como alcantarillado y agua potable. La rebelión de Maitencillo es el reportaje de Soledad Rodríguez.

