Justicia prescrita: Impunidad por juicios en negligencia médica - Chilevisión

17/02/2026 22:45

Justicia prescrita: Impunidad por juicios en negligencia médica

Quienes pierden a un ser querido a causa de una negligencia médica, suman un dolor adicional que impide que tengan algo de consuelo. Hablamos de impunidad. Madres y padres cuyos hijos murieron debido a lo que ellos acusan, fueron procedimientos médicos negligentes, denuncian que las causas judiciales contra los presuntos responsables se dilatan tantos años en el sistema penal, que los eventuales delitos prescriben y las causas se cierran sin que haya condena alguna. El reportaje es de Javier Hernández.

