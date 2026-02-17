Justicia prescrita: Impunidad por juicios en negligencia médica - Chilevisión

Quienes pierden a un ser querido a causa de una negligencia médica, suman un dolor adicional que impide que tengan algo de consuelo. Hablamos de impunidad. Madres y padres cuyos hijos murieron debido a lo que ellos acusan, fueron procedimientos médicos negligentes, denuncian que las causas judiciales contra los presuntos responsables se dilatan tantos años en el sistema penal, que los eventuales delitos prescriben y las causas se cierran sin que haya condena alguna. El reportaje es de Javier Hernández.