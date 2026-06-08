EXCLUSIVO | Revelan imágenes inéditas del turbazo en la casa de Iván Aróstica

CHV Noticias tuvo acceso a la declaración del expresidente del Tribunal Constitucional y a antecedentes inéditos de lo que ocurrió la noche en que los delincuentes irrumpieron en su casa.

CHV Noticias accedió a antecedentes exclusivos sobre el asalto que sufrió el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.

El exministro repelió a disparos a los delincuentes del asalto, resultando uno de los antisociales fallecido.

Según su declaración, escuchó un ruido en la puerta y se encontró con los desconocidos que le quitaron su arma. Sin embargo, él tenía otra guardada en el sillón y los enfrentó con un revólver.