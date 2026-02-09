Aviso de venta de casa terminó en secuestro: Matrimonio de adultos mayores fue retenido por 48 horas - Chilevisión

Dos adultos mayores fueron secuestrados al intentar comprar una propiedad publicada en la plataforma Marketplace de Facebook. El aviso era falso y cuando los citaron para ver el inmueble, cuatro sujetos concretaron el plagio y solicitaron un millonario rescate. Especialistas advierten del peligro que implican estas plataformas cuando se trata de negocios millonarios y llaman a verificar la veracidad de las publicaciones y a no entregar antecedentes financieros. ¿Como terminó ésta historia? Lo vemos en el reportaje de Camilo Zavala.