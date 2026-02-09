 Aviso de venta de casa terminó en secuestro: Matrimonio de adultos mayores fue retenido por 48 horas - Chilevisión
Minuto a minuto
De Marco Rubio a Giorgia Meloni: Las autoridades internacionales que asistirían a cambio de mando VIDEO | Salvavidas rescató a niño en Cartagena de ser ahogado y luego fue increpado e insultado Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/02/2026 22:10

Aviso de venta de casa terminó en secuestro: Matrimonio de adultos mayores fue retenido por 48 horas

Dos adultos mayores fueron secuestrados al intentar comprar una propiedad publicada en la plataforma Marketplace de Facebook. El aviso era falso y cuando los citaron para ver el inmueble, cuatro sujetos concretaron el plagio y solicitaron un millonario rescate. Especialistas advierten del peligro que implican estas plataformas cuando se trata de negocios millonarios y llaman a verificar la veracidad de las publicaciones y a no entregar antecedentes financieros. ¿Como terminó ésta historia? Lo vemos en el reportaje de Camilo Zavala.

Lo más visto

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

09/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026
Publicidad