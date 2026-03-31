31/ 03/ 2026 23:07

A FONDO | Desarticulan banda delictual que se dedicaba a robar cables de cobre a EFE: Así es como operaban

El robo de cables afectó a más de 24 mil pasajeros que usan el tren de Santiago a Chillán el año pasado. Se trata de bandas organizadas que durante la noche cortan y roban largas extensiones de cable de cobre que luego reducen en el comercio informal. Pero tras meses de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular al principal grupo que durante meses operó en la línea férrea.