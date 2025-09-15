 CHV Noticias AM | Lunes 15 de septiembre de 2025 - Chilevisión
CHV Noticias AM | Lunes 15 de septiembre de 2025

Conducen: Karina Álvarez y Roberto Cox.

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

Del acto partiparon el presidente Boric, distintas autoridades de gobierno, representantes del Congreso y aspirantes a La Moneda, entre otros invitados.

14/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025

Reportan muerte del protagonista de icónico viral chileno “Mira pa´adelante”

Sergio Areyuna, de 88 años, residía en la zona rural de Trovolhue, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

14/09/2025

“Estoy en conversaciones”: Denisse Campos reveló la razón detrás de múltiple intervención estética

La empresaria se sometió a seis procedimientos estéticos tanto corporales como faciales, lo que , según explicó, estaría fuertemente relacionado con el área laboral.

14/09/2025
