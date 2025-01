“Voy a matarlo... contesta con...”: Los audios en los que madre habría confesado asesinato de su hijo tetrapléjico - Chilevisión

La mujer está acusada de acabar con la vida de su propio hijo, Marco Antonio Cantillana Paillao, de 28 años y quien llevaba más de seis años tetrapléjico tras ser baleado por dos sujetos en diciembre de 2018.

Tras ser detenida y formalizada, Sonia del Carmen Paillao Calfucura se encuentra en prisión preventiva tras ser imputada por parricidio.

La mujer está acusada de acabar con la vida de su propio hijo, Marco Antonio Cantillana Paillao, de 28 años, y quien llevaba más de seis años tetrapléjico tras ser baleado por dos sujetos en diciembre de 2018, el mismo día de su cumpleaños.

La mujer habría matado al joven el pasado jueves 16 de enero, cuando este llevaba solo un par de horas en su casa tras estar al cuidado de una amiga.

Comprometedores audios de WhatsApp

En la carpeta investigativa de la Fiscalía también se encuentran audios de Whatsapp donde la mujer confiesa el crimen. Estos mensajes los envió a otra mujer, quien afirmó ser amiga de Marco, a quien conoció cuando ambos coincidieron en 2021 al interior de un hospital.

Según BBCL Investiga, mujer le señaló a la policía que vivió un tiempo en casa de Marco, cuando su mamá fue recluida y condenada a 100 días de cárcel en un procedimiento abreviado por cultivo de marihuana al interior de su domicilio. Incluso, cuando Sonia recuperó la libertad se llevó al joven a su casa.

Así lo cuidó por un largo tiempo, hasta este jueves 16 de enero, cuando cerca de las 17:00 horas lo llevó nuevamente al domicilio de Sonia, donde se quedó un par de horas y luego regresó sola a su domicilio.

Al día siguiente encontró dos audios de WhatsApp de Sonia. "Oye, desconecté al Marco. Dime cómo chucha tengo hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo. ¿Sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar", indica en el primer mensaje.

Mientras que el segundo dice lo siguiente: "Contesta. Yo no estoy capacitada para cuidar al Marco. Yo lo voy a matarlo... Tú sabes que yo estoy enferma. Háblale al papá del Marco, que haga alguna hueá porque no he podido hablarle al hueón. Contesta concha de tu madre".

Debido a esto, la mujer quedó en prisión preventiva, y arriesga hasta 15 años de cárcel. Se fijó un plazo de investigación de 180 días.